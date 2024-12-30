مدير تعليم الفيوم: إحالة 15 معلمًا للتحقيق بمدرسة المدنية للتعليم الأساسي بطامية

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مديري مدارس إدارتي سنورس وطامية التعليمية، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية وتعزيز الجودة في المدارس.

مدير تعليم الفيوم يشدد على انضباط وحضور المعلمين والطلاب بالمدارس

جاء الاجتماع بحضور محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وعصام النعيمي، مدير إدارة سنورس التعليمية، ومحمود هيبة، مدير إدارة طامية التعليمية، وعبدالتواب عبدالظاهر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، ومحمد عبدالفتاح مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، وسعاد حسني مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية.

مدير تعليم الفيوم يشدد على ضرورة حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس من بداية اليوم وحتى نهايته

وخلال الاجتماع أكد دكتور خالد قبيصي على انضباط وانتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب بجميع المراحل التعليمية بالمدارس على مستوى المحافظة، كما نبه مشدداً على ضرورة حضور المعلمين بالمدارس من بداية اليوم وحتى نهايته.

مدير تعليم الفيوم: تكليف لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية بمتابعة حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس

كما قرر وكيل الوزارة بتكليف لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية، بمتابعة المدارس ورصد كافة السلبيات، ومتابعة حضور وغياب المعلمين والطلاب بالمدارس، وإعداد تقرير شامل للعرض على وكيل الوزارة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق القواعد والضوابط المنظمة للعمل.

تعليم الفيوم: إحالة 15 معلم للتحقيق بمدرسة المدنية للتعليم الأساسي بطامية لتغيبهم عن المدرسة بدون عذر

كما قرر وكيل الوزارة إحالة 15 معلم بمدرسة المدنية للتعليم الأساسي بإدارة طامية التعليمية، للشئون القانونية، لتغيبهم عن المدرسة اليوم الأثنين الموافق 30 ديسمبر 2024 بدون عذر

كما قرر وكيل الوزارة إحالة إدارة مدرسة حمادة طنطاوى الرسمية للغات بسنورس للشئون القانونية ، وذلك لخروج الطلاب قبل المواعيد الرسمية لانتهاء اليوم الدراسي.

كما تم مناقشة سبل تعزيز الانضباط والانتظام في العملية التعليمية في مدارس إدارتي سنورس وطامية، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المتخذة لضمان تحقيق بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب، مع التأكيد على أهمية مشاركة المدارس في الأنشطة التربوية والدعم المستمر للطلاب فى جميع المجالات.

أكد الدكتور خالد قبيصي على ضرورة انضباط العملية التعليمية في جميع المدارس، مشيرًا إلى أهمية التزام المعلمين بالحضور في مواعيدهم المحددة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، ومتابعة الطلاب بشكل مستمر، وتحفيزهم على الاهتمام بالدروس

كما أكد وكيل الوزارة على على أهمية نظافة المدارس والفصول الدراسية، حيث أشار وكيل الوزارة إلى أن النظافة هي جزء أساسي من البيئة التعليمية الجيدة التي تؤثر بشكل إيجابي على تحصيل الطلاب، وطالب بضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من خلال تنظيم حملات توعية من الطلاب والمعلمين للحفاظ على مظهر المدرسة.

كما شدد الدكتور قبيصي على أهمية المشاركة في الأنشطة التربوية، مثل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، التي تساعد في تنمية مهارات الطلاب وتنشيط روح التعاون بينهم، وكذلك المشاركة في تنظيم المراجعات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية.

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