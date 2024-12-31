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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نصر عبده: دمشق أصبحت ملعبًا للقوى الإقليمية والدولية.. فيديو

الكاتب الصحفي نصر
الكاتب الصحفي نصر عبده
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قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المحلل السياسي، إن دمشق أصبحت ملعبًا للكثير من القوى الإقليمية والدولية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة ودولة الاحتلال.

وأضاف "عبده"، خلال تغطية خاصة على فضائية "النيل للأخبار"، أن الفترة المقبلة قد تشهد انضمام لاعبين جدد إلى المشهد السوري في إطار العمل على تحقيق مصالح كافة الدولة المرتبطة بدمشق بصورة أو بأخرى.

ولفت إلى أن سوريا مُقسمة بالفعل خلال الفترة الحالية بين الفصائل المسلحة، مشيرًا إلى أن كل فصيل لا يستطيع التعدي على أراضي الفصيل الآخر، متمنيًا ألا يتحول التقسيم الحالي في سوريا إلى تفتيت الأراضي السورية.

 

الكاتب الصحفي نصر عبده دمشق تركيا القوى الإقليمية إيران