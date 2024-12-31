نصر عبده: تركيا قد تشن هجومًا عسكريًا على شمال سوريا لهذا السبب.. فيديو

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المحلل السياسي، إن الدولة المصرية لديها ثوابت في التعامل مع أي دولة عربية تشهد توترات أو أزمات، مشيرًا إلى أن المشهد في شمال سوريا يُنبأ بأننا أمام عمليات عسكرية تركية في شمال سوريا بهدف تحقيق أهداف سياسية وعسكرية واقتصادية.

وأضاف "عبده"، خلال تغطية خاصة على فضائية "النيل للأخبار"، أن القوات الكردية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تُسيطر على شمال شرق سوريا، وهذه المنطقة بالنسبة لأنقرة استراتيجية، ولا تريد أنقرة أن تتمركز أي قوات في هذه المنطقة إلا القوات الموالية، خاصة وأن شمال سوريا يحتوي على الأكراد، ولدى أنقرة مشكلة تاريخية مع الأكراد.

وأشار المحل السياسي، إلى أن أنقرة نفذت الكثير من العمليات العسكرية للسيطرة على منطقة شمال شرق سوريا، خاصة وأن هذه المنطقة مهمة جدًا بالنسبة لتركيا.

