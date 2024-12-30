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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي طالب ووالده بتهمة التعدي علي مدرس بأطفيح

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي طالب ووالده المتهمان بالتعدي بالسب والقذف ومحاولة ضرب مدرس داخل مدرسة ثانوية بأطفيح.

تلقي المقدم محمد مختار رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مدرس بمدرسة ثانوية يفيد بقيام طالب ووالده بالتعدي عليه بالسب والقذف ومحاولة ضربه لقيامه بفصل الطالب لمدة أسبوع بسبب سوء سلوكه، حيث حضر الطالب ووالده وحاولا ضربه وقاما بسبه وقفزه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز، وبمناقشتهما افادا بحدوث الواقعة واتهما المدرس بسوء معاملته للطالب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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