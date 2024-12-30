ماس كهربائي يتسبب في حريق شقة سكنية في الهرم

كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، بشأن نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، تفاصيل الواقعة، إذ تبين حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق وتفحم متحويات الشقة، دون وقوع خسائر بشرية.

ونجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة علي حريق شب في شقة سكنية بمنطقة الهرم، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية بمنطقة الهرم.

وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الاطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة علي الحريق واخماده.