مدير تعليم الفيوم يشهد أنشطة جماعة بيت العائلة المصرية

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور أمين السيد الدسوقي، أنشطة جماعة بيت العائلة المصرية ضمن أنشطة التربية الاجتماعية، وذلك بقاعة مسرح مدرسة الشرق الأوسط الخاصة بالفيوم.

حضور متميز وفعاليات متنوعة

توافد العديد من الشخصيات التعليمية والقيادات على الاحتفال المتميز الذي نظمته المديرية، بحضور ريحاب عريق، وكيل المديرية، وعبدالنبي مصطفى كمال، موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة، مدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية بالمديرية، ومجلس إدارة مدرسة الشرق الأوسط الخاصة، ومسئولي العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

أنشطة جماعة بيت العائلة المصرية بالتربية الاجتماعية

وتعد جماعة بيت العائلة المصرية إحدى الأنشطة الأساسية في التربية الاجتماعية التي تهدف إلى الحفاظ على النسيج الوطني وبناء شخصية مصرية متوازنة، وتعزيز مفاهيم التسامح و التعايش المشترك بين أبناء الشعب المصري بكل طوائفه، وتركز أنشطة الجماعة على غرس القيم الوطنية المشتركة بين المسلمين و المسيحيين، مع التأكيد على أن الشعب المصري هو نسيج واحد، لا فرق فيه بين أي من أفراده، بل يتعاون جميعًا من أجل مستقبل أفضل لمصر.

افتتاح المعرض وعروض فنية متميزة

افتتح الدكتور خالد قبيصي ومرافقوه معرض الأنشطة الذي نظمته المدرسة، والذي ضم عددًا من اللوحات والوسائل التعليمية التي تعبر عن الوحدة الوطنية، وكانت هذه اللوحات والوسائل التعليمية بمثابة رسالة قوية عن تماسك الشعب المصري وتكامل نسيجه الوطني.

كما شهد الحضور حفلًا فنيًا مميزًا، حيث قدم تلاميذ المدرسة الإسلامية الخاصة استعراضًا بعنوان "مصر الغالية" الذي أظهر جمال تاريخ مصر الفرعوني، بينما قدم تلاميذ مدرسة التقوى استعراضًا بعنوان "مصر الحضارة"، وأبدع تلاميذ مدرسة الطليعة الخاصة في تقديم أوبريت وطني، الذي لاقى إشادة كبيرة من جميع الحضور.

ويهدف هذا الاحتفال إلى بناء شخصية مصرية متوازنة من خلال غرس قيم التسامح بين الطلاب، وتعزيز مفهوم العيش المشترك والوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في مصر. كما يسعى إلى التأكيد على أهمية الوقوف جميعًا ضد أي محاولات لتفتيت وحدة الصف الوطني، من خلال التعاون والتسامح ونبذ التفرقة.

إن هذا اللقاء المتميز يعكس التزام مديرية التربية والتعليم بالفيوم بتحقيق أهداف التربية الاجتماعية، التي تهدف إلى تنمية الشخصية المتكاملة للطلاب، مع تعزيز القيم الوطنية التي تساهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، كما يعكس أهمية الأنشطة في تعزيز الوحدة الوطنية و نشر قيم التسامح بين جميع أبناء الوطن.

رسالة شكر وتقدير

في ختام الحفل، قدم وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير لجميع من شارك في التنظيم، بما في ذلك التربية الاجتماعية، والمدارس المشاركة، وإدارة مدرسة الشرق الأوسط، وذلك للجهد المتميز الذي تم بذله في تحضير الفقرات الفنية والوطنية المتميزة التي تم تقديمها في الاحتفال، والتي جسدت الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

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