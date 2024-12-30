إنقاذ شاب قفز في مياه النيل من أعلي كوبري عباس بالجيزة

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، في إنقاذ شاب قفز في مياه النيل من أعلي كوبري عباس لمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات علي الميراث مع اقاربه بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام شاب بالقفز في مياه النيل من أعلي كوبري عباس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الشاب وانقاذه وبسؤاله أفاد بمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات علي الميراث مع أقاربه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.