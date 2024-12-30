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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استقرار الحالة الصحية للطالب المطعون على يد زميله داخل جامعة حلوان

المجني عليه
المجني عليه
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خرج منذ قليل الطالب عمر ناصر، الذي تعرض للطعن علي يد زميله، داخل جامعة حلوان، من العناية المركزة، بعدما استقرت حالته الصحية.

وأجري الطالب عملية جراحية عاجلة بعد تعرضه لطعنة نافذة بمنطقة البطن، تسببت في دخوله للعناية المركزة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي طالب، طعن زميله بمطواه داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات بينهما.

تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، باستقبال الطالب عمر ناصر، مصاب بطعنة نافذة، جراء ادعاء مشاجرة.
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 

أجهزة الأمنية بالقاهرة العناية المركزة القبض على طالب بسبب خلافات عملية جراحية مباحث قسم شرطة حلوان