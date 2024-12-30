بعد سرطان نتنياهو.. إصابة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بإصابة سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء إسرائيل بفيروس كورونا، وذلك بعد أن أثيرت الكثير من التكهنات بشأن سبب عدم وجودها في إسرائيل، رغم الجراحة التي أجراها زوجها.

وقال مقربون منها إنها في حديث معها تشعر بالأسف الشديد لعدم تواجدها مع زوجها الذي يتعافى في مستشفى هداسا عين كارم من الجراحة السابقة التي خضع لها.

وغادرت سارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من شهر بقليل، وكان من المفترض أن تبقى هناك لمدة 20 يومًا فقط، بعد مرور أسبوعين على التاريخ الذي كان من المفترض أن تعود فيه، ومنذ ذلك الحين تقوم بتمديد إقامتها بشكل دوري، فيما يتساءل الكثيرون عن سبب ذلك.