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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

نصر عبده: سوريا قد تتقسم بناء على المذاهب والطوائف والأعراق.. فيديو

الكاتب الصحفي نصر
الكاتب الصحفي نصر عبده
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قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المحلل السياسي، إن فكرة اندماج الفصائل المسلحة مختلفة التوجه تحت مسمى واحد أمر غير مسبوق في أي مكان في العالم، حتى نستطيع أن نتوقع حدوثه مرة ثانية في سوريا خلال الفترة المقبلة.  

وأضاف "عبده"، خلال تغطية خاصة على فضائية "النيل للأخبار"، أن التوقعات تُشير إلى وصول النموذج السوري إلى نفس نموذج طالبان، أو تقسيم سوريا بناءً على المذهب أو العرق أو الدين.

وأشار إلى أن أحمد الشرع رئيس هيئة تحرير الشام تحدث عن أن فكرة صياغة دستور جديد لسوريا في حاجة إلى أربع سنوات، دون أن يتحدث عن مصير دمشق خلال هذه الفترة على الإطلاق.

الكاتب الصحفي نصر عبده سوريا أبو محمد الجولاني