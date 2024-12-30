نصر عبده يكشف عن السيناريو الأصعب توقعًا في سوريا.. فيديو

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المحلل السياسي، إن هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية شنت هجومًا على دمشق بداية من إدلب، وسيطرت على حماة وحمص وصولاً إلى دمشق ودرعا، أما القوات الكردية "قسد" فتسيطر على شمال شرق سوريا، أما فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا فتسيطر على 8 آلاف كيلو متر في الحدود الشمالية السورية.

وتمنى"عبده"، خلال تغطية خاصة على فضائية "النيل للأخبار"، أنه لا تتفكك الدولة السورية تحت مسمى خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الفصائل المسلحة في سوريا لديها ولاءات مختلفة، مشيرًا إلى أن المصالح بين الفصائل ستتضارب في أي لحظة.

ولفت إلى أن السيناريو الأصعب توقعًا في سوريا هو الاندماج بين الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع السورية، موضحا أن الحديث يدور الآن عن أن الإدارة الأمريكية الحالية تُريد الاعتراف بالإدارة الحالية في سوريا قبل مجيء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في إطار سعي الإدارة القديمة لفرض واقع جديد على "ترامب".