نصر عبده: دولة الاحتلال أكبر المستفيدين من إسقاط نظام الأسد .. فيديو

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المحلل السياسي، إن مصر لا تألو جهدًا في تحقيق الوحدة السورية والحفاظ على سلامة الأراضي السورية، وهذه هي الثوابت المصرية الدائمة لكل الدول العربية، وللمشهد السوري بشكل خاص، نظرًا لوجود ضبابية غير مسبوقة في الملف السوري.

وأضاف "عبده"، خلال تغطية خاصة على فضائية "النيل للأخبار"، أن هناك حديثًا عن توحيد الفصائل المسلحة في سوريا، رغم أن كل فصيل مدعوم ومُمول من طرف مختلف لتحقيق أجندة ما.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي أكبر المستفيدين من إسقاط نظام الأسد، حيث احتلت جبل الشيخ بالقرب من الجولان، وتوغلت في العمق السوري، ولم تعتمد باتفاقية فض الاشتباك، واستولت على 75 كيلو متر من المنطقة المعروفة بالحزام الأمني الممتد من جبل الشيخ حتى الحدود الأردنية.