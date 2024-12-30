بقرار من وزير التموين.. تعيين حمدي الحماحمي رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتعيين الدكتور حمدي الحماحمي رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الهيئات التابعة للوزارة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

وحصل الحماحمي على بكالوريوس هندسة الكهرباء تخصص حاسبات وماجستير ودكتوراه فى إدارة الأعمال وذو خبرة سابقة فى مجال صناعة الدهب والاحجار الكريمة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، قدم الوزير خالص الشكر والتقدير للواء أحمد سليمان رئيس المصلحة السابق على جهوده الكبيرة التي بذلها طوال فترة توليه رئاسة المصلحة، وما تحقق من إنجازات ملموسة خلال تلك الفترة.