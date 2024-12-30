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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

فريق نيوكاسل
فريق نيوكاسل
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أعلن نيوكاسل يونايتد عن تشكيله الرسمي لمباراته أمام مانشستر يونايتد، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

التشكيل الأساسي

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: تريبير، شار، بيرن، هول

خط الوسط: جويلينتون، تونالي، برونو غيماريش 

خط الهجوم: غوردون، إيساك، مورفي

يدخل نيوكاسل اللقاء بتشكيلة قوية ومتوازنة، معتمداً على خبرة برونو غيماريش في خط الوسط وفاعلية إيساك الهجومية. المباراة تُعد اختباراً كبيراً للفريق الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

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