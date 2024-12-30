"Inside Out 2".. الأعلى حصدا للإيرادات في 2024

لم يختلف عام 2024 عن العام السابق فيما يتعلق بإيرادات الأفلام التي انضمت لنادٍ المليارية، إذ لم يتمكن سوى فيلمين أيضًا هذا العام من تخطي علامة المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، كما هو الحال مع فيلمي “Barbie” و"The Super Mario Bros. Movie" اللذين حققا هذا الإنجاز في 2023.

تصدر فيلم الرسوم المتحركة “Inside Out 2” من إنتاج استديوهات ديزني، قائمة إيرادات شباك التذاكر العالمي محققا مليار و699 مليونا، ليصبح الفيلم الأعلى حصدا للإيرادات هذا العام. وهيمن نفس الاستديو على المركز الثاني أيضًا بفيلم “Deadpool & Wolverine” للنجمين رايان رينولدز وهيو جاكمان، بإجمالي مليار و338 مليونا على مستوى العالم.

في المركز الثالث، جاء فيلم الرسوم المتحركة “Despicable Me 4” محققا 969 مليون دولار، وجاء فيلم "Moana 2" رابعًا برصيد 828.5 مليون دولار، وحل فيلم “Dune: Part Two” في المركز الخامس بإجمالي إيرادات بلغت 714.4 مليون دولار.

في الجزء الجديد من الفيلم، يعود فيلم ديزني وبيكسار "Inside Out 2" في ذهن المراهقة الحديثة "رايلي" بينما يخوض المقر الرئيسي تدميراً مفاجئاً لإفساح المجال لشيء غير متوقع على الإطلاق: مشاعر جديدة! فرح، حزن، غضب، خوف واشمئزاز، الذين كانوا يخوضون عملية ناجحة على جميع الأصعدة منذ وقت طويل، يعجزون عن تحديد مشاعرهم لدى وصول القلق. ويبدو أنها ليست بمفردها، فقد أحضرت معها الإحراج والغيرة والحسد.