وزير الشباب يتفقد تجهيزات أكاديمية GENU بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات النهائية لتجهيز أكاديمية “GENU” بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وذلك في إطار الشراكة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بهدف تعزيز مهارات الشباب، ودعم التعليم وريادة الأعمال وتوظيف الشباب.

رافق الوزير في جولته خضر كامل، القائم بأعمال الممثل المقيم لليونيسف، والدكتورة غادة مكادي، مدير برامج الشباب باليونيسف، حيث استعرض الحضور المراحل المنجزة من تجهيز الأكاديمية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المقرر إطلاقها قريباً.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الجولة أن أكاديمية “GENU” تمثل نموذجاً ريادياً لدعم الشباب المصري، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتمكين الشباب وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل. وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تدريب وبناء قدرات 13 مليون شاب، مع توظيف مليون شاب، من خلال تطوير مهاراتهم في التعليم وريادة الأعمال وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

وأعرب الوزير عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به منظمة اليونيسف في دعم وتنفيذ المبادرة الوطنية “شباب بلد”، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تصب في مصلحة الشباب المصري.

من جانبه، أكد خضر كامل أن اليونيسف تقدر شراكتها مع الحكومة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، وتدعم الاستثمار في تنمية مهارات الشباب وتوفير فرص التعلم والتوظيف التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم والمساهمة في مجتمعاتهم.

وأشار إلى أن الأكاديمية من المقرر افتتاحها في الربع الأول من العام المقبل، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز قدرات الشباب.

كما أكدت الدكتورة غادة مكادي التزام اليونيسف بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب، مشيرة إلى أن أكاديمية “GENU” ستسهم بشكل كبير في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر ان أكاديمية “GENU” تندرج ضمن المبادرة الدولية “Generation Unlimited” (جيل بلا حدود)، التي تهدف إلى تزويد 1.8 مليار شاب حول العالم بالمهارات والفرص اللازمة للتعلم والتوظيف وريادة الأعمال. وتعد مصر أول دولة في المنطقة تطلق النسخة الوطنية من هذه المبادرة تحت اسم “شباب بلد”، والتي تهدف إلى تمكين الشباب من الانتقال من مرحلة التعلم إلى مرحلة العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وتوفير بيئة محفزة لتطوير قدرات الشباب وتمكينهم على كافة المستويات.