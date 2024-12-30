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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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أعلن مانشستر يونايتد عن تشكيله الرسمي لمباراته المنتظرة أمام نيوكاسل، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة قوية. 

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

التشكيل الأساسي

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: مزراوي، دي ليخت، ماجواير، مارتينيز 

خط الوسط: كاسيميرو، إريكسن، زيركزي

خط الهجوم: أماد، هوجلوند، دالوت

يخوض مانشستر يونايتد هذه المواجهة بتشكيلة تضم مزيجًا من اللاعبين المخضرمين والشباب، بقيادة القائد مارتينيز. المباراة تُعد تحديًا كبيرًا للفريق في إطار المنافسة على تحسين ترتيبه في الدوري ومواصلة السعي نحو تحقيق أهداف الموسم.

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