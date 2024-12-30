سام مرسي يقود إبسويتش تاون أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي إبسويتش تاون عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراته أمام تشيلسي، حيث يسعى الفريق لتقديم أداء قوي أمام أحد أندية القمة.

وجاء التشكيل الأساسي كما يلي:

التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: والتون

خط الدفاع: بيرنز، أوشيا، وولفندن، جريفز

خط الوسط: ديفيس، كاجوست، سام مرسي

خط الهجوم: هاتشينسون، برودهيد، دي لاب

يخوض إبسويتش تاون المباراة بتشكيلة متوازنة تجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة الهجومية، بقيادة القائد مورس في وسط الميدان. المباراة تُعد تحديًا كبيرًا للفريق أمام تشيلسي، الذي يدخل اللقاء بطموح تحقيق النقاط الثلاث.