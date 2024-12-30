عاصم الجزار: حزب «الجبهة الوطنية» يجمع بين طاقات الشباب وخبرات الأجيال

الإثنين 30/ديسمبر/2024 - 09:10 م

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، عن تأسيس كيان حزبي جديد تحت مسمى حزب «الجبهة الوطنية»، مشددًا على أنه هذا الحزب يأتي تأكيدًا على قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددًا على أن هذا الكيان الحزبي الجديد يجمع بين طاقات الشباب وخبرات الأجيال في إطار رؤية شاملة قائمة على التعددية واحترام اختلاف الرؤى والأفكار .

رحب «الجزار»، خلال كلمته في مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية تحت شعار «مصر للجميع»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، بجميع الحضور، مشددًا على أنه حدث سياسي مهم على أرض العاصمة الإدارية والتي تعد أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن تدشين هذا الحزب يأتي إيمانا بأن مصر تستحق الأفضل، وبأن تغيير المناخ السياسي الحقيقي يبدأ من المشاركة الشعبية الفاعلة والصادقة والالتزام الجاد بالإصلاح، مؤكدًا أنه يأتي في خضم واقع سياسي بات في حاجة لضخ دماء جديدة في شرايين الحياة السياسية، قائلًا: «نسعى لإثراء التجربة الديمقراطية وتعزيز ثقافة الحوار لنكون نموذجًا عمليا يجسد قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين مختلف أطياف المجتمع، نسعى لإيجاد البديل لمن فقدوا الثقة في الخطابات السائدة في الحياة الحزبية».