مصادرة أغذية فاسدة خلال حملة تموينية مكبرة في دمياط

تمكنت مديرية التموين بمحافظة دمياط من ضبط ٢٣ كيلو جرام بسطرمة مجهولة المصدر وإعدام ٣٨ كجم مواد غذائية لتغير خواصها خلال حملة مشتركة للتفتيش على المنشآت الغذائية برأس البر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بالمتابعة المستمرة على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة والتأكد أيضًا من صلاحيتها وسلامتها للحفاظ على صحة المواطنين، وتم إطلاق حملة مشتركة بالتعاون بين الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديريتى التموين والتجارة الداخلية والصحة وجهاز حماية المستهلك، استهدفت المرور على المنشآت الغذائية بمدينة رأس البر، وذلك بمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٢٣ كجم بسطرمة مجهولة المصدر وإعدام ٣٨ كجم مواد غذائية لتغير خواصها ، علاوة على تحرير محاضر جنح للنظافة والشهادات الصحية للمنشآت المخالفة .

وكان قد افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، سوق اليوم الواحد بمدينة الزرقا ، وذلك بحضور النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة حزب مستقبل وطن بالزرقا و محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و على النجار امين تنظيم أمانة الزرقا بالحزب و ربيع حجازى الأمين المساعد بالأمانة.

ويأتى المعرض المُقام على مساحة ٩٠٠ متر برعاية محافظة دمياط وبالتعاون بين مديرية التموين و حزب مستقبل وطن، ، حيث يشمل كافة السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والعطارة والأسماك و المخبوزات بتخفيضات تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠% ويُعقد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

وخلال الافتتاح ، تفقد " المحافظ " المعرض و تواصل مع التجار والعارضين للاطمئنان على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم، و أكد على أن أسواق اليوم الواحد تعكس اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار اقل من مثيلاتها بالأسواق، حيث لفت إلى المحافظة تستهدف إقامة سوق بكل مدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بكافة المناطق