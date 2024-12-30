تمهيدا للتحول الرقمي لتراخيص المباني.. مساعد هيئة المجتمعات العمرانية يزور العاشر

أستقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الإثنين ، المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، خلال زيارة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وكان في استقبالهم المهندس ماري سمير مدير مركز خدمة المواطنين بجهاز العاشر.

واكد المهندس علاء عبداللاه مصطفي رئيس جهاز العاشر، أن الهدف من الزيارة متابعة تطبيق توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، لتحسين الخدمة المقدمة المواطنين و إستعدادات أجهزة المدن الجديدة لتفعيل نظام استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا، اعتبارا من اول يناير القادم ،وهي خطوة استراتيجية تسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقليل الإجراءات التقليدية وتسريع عمليات الترخيص، بما يلغي الحاجة إلى التوجه الشخصي للمراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن تفعيل المنظومة الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات، من حيث الكفاءة والسرعة، بما يعزز من رضا المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد.

من جانبه، أشاد المهندس خالد سرور بمستوى الجاهزية العالية للمركز التكنولوجي في مدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذا النظام يمثل جزءًا من رؤية أوسع للهيئة تستهدف تطوير البنية الخدمية وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات الحكومية.

وأضاف سرور أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تواكب التطلعات المستقبلية لتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسهم في تخفيف العبء الإداري على المواطنين، وتحسين الخدمة المقدمة وتسهيل وتبسيط الإجراءات علي المواطن عبر شبكة الإنترنت العالمية مع التأكيد على التزام الهيئة بتطبيق أحدث النظم التكنولوجية التي تعزز من كفاءة الخدمات في أجهزة المدن العمرانية الجديدة.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية لدعم التحول الرقمي وتفعيل آليات مبتكرة لإدارة الخدمات، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يزور العاشر من رمضان

IMG_1415

IMG_1412

IMG_1411

IMG_1414