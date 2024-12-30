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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل برايتون لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

فريق برايتون
فريق برايتون
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كشف فريق برايتون عن التشكيل الأساسي الذي سيدخل به مواجهة أستون فيلا في إطار منافسات الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 المباراة تُقام مساء اليوم في أجواء حماسية، حيث يسعى برايتون لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

التشكيل الأساسي لبرايتون

حراسة المرمى: فيربروجن

خط الدفاع: لامبتي، إيغور جوليو، دانك ، فان هيك

خط الوسط: غرويدا، باليبا، أدينغرا

خط الهجوم: جواو بيدرو، إنسيسو، أياري

يدخل برايتون اللقاء برغبة قوية في تحقيق الفوز، مستفيدًا من قوة تشكيلته الهجومية وديناميكية لاعبي الوسط.

 المواجهة أمام أستون فيلا تُعد تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل الأداء القوي الذي يقدمه الفريقان هذا الموسم.

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