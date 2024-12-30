ads
الإثنين 30 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد دار المسنين ويطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لهم

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، بزيارة إلى دار المسنين بمنطقة المخبز الآلي بحي غرب سوهاج، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لنزلاء الدار، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء نادر نبيل المستشار العسكري، والنائبة رشا إسحق، والنائب مصطفى الشريف، أعضاء مجلس الشيوخ، ومحمد شوقي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

وخلال الزيارة، هنأ المحافظ نزلاء الدار بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وقدم لهم الهدايا العينية تعبيرًا عن التقدير والاهتمام بهم، كما استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووجه وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات الفورية لتلبيتها.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير أفضل مستوى من الخدمات والرعاية للمسنين، مؤكدا أهمية الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات وتقديم الرعاية اللازمة للنزلاء، وضمان توفير بيئة آمنة ومريحة لجميع المقيمين.

تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام محافظة سوهاج بتعزيز الخدمات الاجتماعية والإنسانية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

1000029348
1000029348
1000029354
1000029354
1000029352
1000029352
1000029350
1000029350
1000029360
1000029360
1000029356
1000029356
1000029364
1000029364
1000029362
1000029362
1000029358
1000029358
اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج العام الميلادي الجديد توفير حياة كريمة دار المسنين سوهاج غرب سوهاج