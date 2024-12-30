أستون فيلا يعلن تشكيله لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن المدير الفني لفريق أستون فيلا عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة برايتون في الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة من المتوقع أن تكون قوية ومثيرة، حيث يسعى أستون فيلا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

تشكيل أستون فيلا الأساسي

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: كونسا، كارلوس، توريس، دين

خط الوسط: ماكجين ، كامارا، تيليمانس

خط الهجوم: بابي، روجرز، واتكينز

المباراة تُقام على ملعب أستون فيلا وتُعد اختبارًا حقيقيًا للفريق أمام خصم قوي مثل برايتون، الذي يُظهر مستويات رائعة هذا الموسم.

جماهير الفريقين تترقب مواجهة مثيرة، حيث يتطلع أستون فيلا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.