تنظيم مراجعات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بإدارة غرب الفيوم التعليمية.. صور

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فعاليات المراجعات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية التي نظمتها إدارة غرب الفيوم التعليمية، وذلك بمسرح المدرسة الفنية التجارية للبنات، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، ومروى عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية.

جرى تقديم مراجعة شاملة في مادة اللغة العربية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، وقام بتقديم المراجعة الشاملة للمعلمة علا عبدالجواد معلمة اللغة العربية، وتهدف المراجعات إلى مساعدة الطلاب في مراجعة المواد الدراسية بشكل شامل، وتعزيز فهمهم للمفاهيم الأساسية في مختلف المواد، مما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي.

وفي كلمته خلال متابعة المراجعات المجانية، أكد الدكتور خالد قبيصي على أهميتها في تعزيز استعداد الطلاب للامتحانات، مشيرًا إلى أن هذه المراجعات تأتي في إطار جهود المديرية لتوفير فرص متكافئة لجميع الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية، حيث يتم تنظيم هذه المراجعات المجانية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، كما شدد وكيل الوزارة على أهمية التفاعل بين الطلاب والمعلمين خلال هذه المراجعات، حيث يمكن للطلاب طرح الأسئلة والاستفسارات التي قد تكون غامضة بالنسبة لهم.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية تعمل على توفير كافة الإمكانيات لدعم الطلاب في مراجعة المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة المجانية تساهم في رفع مستوى التعليم وتحقيق النجاح والتفوق لدى طلاب المرحلة الإعدادية.

المراجعات تغطي جميع المواد الدراسية الأساسية التي يدرسها طلاب الشهادة الإعدادية، بما في ذلك الرياضيات، واللغة العربية، والعلوم، الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، تم تنظيم المحاضرات تحت إشراف وحضور أفضل المعلمين في كل مادة، حيث يتم شرح ومراجعة شاملة للمادة وتقديم مذكرات بالمجان للطلاب، مع حلول تطبيقية لأسئلة الامتحانات السابقة.

التفاعل بين الطلاب والمعلمين

شهدت المحاضرات تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين عبروا عن استفادتهم من المراجعات، مؤكدين أنها ساعدتهم على الفهم الجيد للمفاهيم التي قد تكون صعبة عليهم، كما أبدى الطلاب رغبتهم في الاستفادة أكثر من هذه الفرص التعليمية التي تتيح لهم مراجعة المواد بشكل شامل.

في ختام الزيارة، قدم الدكتور خالد قبيصي شكره وتقديره لجميع المعلمين المشاركين فى تقديم المراجعات المجانية والمشرفين على تنظيمها، وذلك للجهود المتميزة التي بذلوها في تنظيم هذه المراجعات المجانية، وأكد على استمرار الدعم للطلاب في المرحلة القادمة، سواء من خلال المراجعات أو الدورات التدريبية التي سيتم تنظيمها في المستقبل.

كما أشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم ستواصل جهودها في توفير الدعم الكامل للطلاب، لضمان نجاحهم وتفوقهم في امتحانات الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك في إطار دعم العملية التعليمية، من خلال دعم الطلاب وتوفير أفضل الفرص التعليمية لهم قبل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي 2025/2024م بمحافظة الفيوم من أجل تحقيق النجاح والتفوق لطلاب محافظة الفيوم.

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