عاصم الجزار: حزب الجبهة الوطنية يسعى لإعلاء مصلحة الوطن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، إن حزب الجبهة الوطنية لن يكون مجرد رقم في المعادلة السياسية بل يسعى لرفع مستوى المعادلة من أجل مصلحة الوطن، مؤكدًا أنهم مستعدون للعمل مع كافة التيارات السياسية والفكرية الوطنية لتحمل المسؤولية والتضحية، والبحث عن حلول واقعية ومستدامة، دون الانحياز إلى المسارات الفكرية الجامدة.

أوضح الجزار، خلال كلمته في تدشين حزب الجبهة الوطنية، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أن الحزب ينطلق من قناعة راسخة بأن إعلاء مصلحة الوطن والمواطن هي الغاية الأسمى، ويؤمن بأن هذه المصلحة لا تحتمل المساومة، كما تأسس الحزب على نهج متوازن يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة مع جميع الأطياف السياسية، ويسعى لأن يكون صوت العقل والحكمة، وليس الهدف تحقيق الأغلبية البرلمانية بل تشكيل أكبر تحالف سياسي وطني.

أكد الجزار أن حزب الجبهة الوطنية يهدف إلى لم الشمل في فترة لا تحتمل التشتت، ويعتمد على التعاون مع الأحزاب القائمة لتحقيق المصلحة العليا للوطن بعيدًا عن الصراعات الضيقة، مستشرفًا الظروف الإقليمية المعقدة، كما أكد أن الحزب يسعى لأن يكون منبرًا للأفكار البناءة والمبادرات الإيجابية، ويطمح إلى أن يرتفع صوت كل مصري في كل أرجاء الوطن.

ولفت إلى أن وضع حزب الجبهة الوطنية نصب عينيه المساهمة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة الاجتماعية، سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، كما يسعى الحزب ليكون بيت خبرة حقيقيًا للمخلصين للوطن ويعكف على إعداد كوادر تنفيذية وسياسية ذات كفاءة مهنية وفنية.

أوضح الجزار أن الحزب يسعى لإيجاد مسارات حزبية جديدة تصوب النهج الحالي، حيث يتعلم من الأخطاء السابقة ويستفيد من التجارب دون استنساخها، مؤكدًا أن الحزب يهدف إلى إعلاء شأن الوطن في مواجهة التحديات، إيمانًا منه بأن هذا هو السبيل لتحقيق تطلعات المواطن المصري وضمان مستقبله الكريم.

شدد الجزار على أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو ستظل نبراسًا يلهبهم القيم الوطنية والإرادة، كما أكد على دور الجيش المصري كحارس أمين للمصريين وضامن لوحدة الوطن واستقراره، مضيفًا أن الحزب سيواصل التقدم نحو التنمية والبناء، مستندًا إلى دعم الجيش المصري الذي هو درع الوطن وسيفه.

ختامًا، دعا الجزار أبناء الوطن للمشاركة في مسيرة الحزب الوطنية، حيث لا مكان للإقصاء أو التهميش، مؤكدًا أن الحزب يوفر فرصًا متساوية للجميع بهدف رفعة الوطن، كما اختتم حديثه بشعار «مصر للجميع» مؤكدًا العمل الجماعي من أجل مستقبل أفضل.

https://www.youtube.com/watch?v=5QwGjlLLTSk