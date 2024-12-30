تأكيدا لانفراد "البوابة نيوز".. الغرف السياحية تشكل لجنة لمكافحة "حرق الأسعار"

تأكيدا لما انفردت به "البوابة نيوز"، في 17 نوفمبر الماضي، بشأن التصدي لظاهرة حرق الأسعار في البرامج السياحية، أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة حسام الشاعر، عن اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمسؤوليته تجاه ضبط السوق السياحي واستقراره بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للسائحين، وكذا الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري.

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وأكد الاتحاد، في منشور له اليوم، أنه قرر مواجهة الممارسات التي تقوم بها قلة من الشركات السياحية، والتي تتعلق ببيع البرامج بأقل من سعر التكلفة الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الشركات الجادة والملتزمة ويجعلها خارج المنافسة الشريفة والمتكافئة مما ينعكس بالسلب على الدخل القومي للبلاد.

وأضاف الاتحاد: "لذا فقد تصدى مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجلس إدارة غرفة شركات السياحة لهذا الأمر وأصدرا قرارا بحظر بيع البرامج بأقل سعر التكلفة، كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفتي الشركات السياحية والمنشآت الفندقية لتلقي شكاوى الشركات السياحية المتضررة من هذه الممارسات والتحقيق فيها واتخاذ قرار بشأنها وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 2023".

ومن جانبها، أهابت غرفة شركات السياحة بأعضائها الإلتزام عدم بيع البرامج بأقل من سعر التكلفة، وفي حال مصادفتها لتلك الممارسات خلال عملها من أي شركة سياحة تقوم بإرسال شكوى بهذا الأمر مدعمة بكافة التفاصيل والمستندات الممكنة وإرسالها على البريد الإلكتروني للغرفة.