مياه الفيوم تنظم ورشة عمل لاستعراض أحدث أجهزة التحكم والقياس.. صور

عقدت شركة مياه الشرب بالفيوم، ورشة عمل، انطلاقًا من الجهود المبذولة لحماية النظم المائية وتطوير منظومة العمل وبهدف الحفاظ على مياه الشرب من الاهدار وتقليل الفاقد بإستخدام أحدث التكنولوجيا المستخدمة ومراقبة الضغوط وكميات المياه الموزعة بالشبكات من أجل ضمان وصول المياه لجميع المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

جاء ذلك بمقر الإدارة العامة للتدريب بالشركة وبحضور، والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي الصحي والمهندس طارق عطاالله رئيس قطاع التخطيط ولفيف من مديرين العموم والمختصين بالشركة.

وفي السياق أوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار سعي الشركة الدائم لتطوير وتحديث منظومة العمل بالوصول لكل ماهو جديد وحديث ويساهم في توفير الجهد والوقت للوصول لأعلى معدلات الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل وبما يتناسب مع توجهات الدولة عبر استراتيجية مصر 2030 وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وخلال السمنار تم استعراض بعض أجهزة القياس والتحكم والتى تخدم مجال صناعة المياه وأجهزة الكشف عن التسرب وتقسيم الشبكات إلى مناطق معزولة DMA وتركيب عدادات قياس معدل التصرف ومسجلات الضغوط على مداخل ومخارج هذه المناطق بهدف المتابعة والمراقبة المستمره لهذه المناطق.

جاء ذلك تحت رعاية المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

inbound1173643271788994958

inbound7150935679334962640

inbound5930879027410926681

inbound7815799340306704179

inbound3595084125349265990