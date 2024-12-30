“عبدالرحيم” يكشف تفاصيل تجديد اشتراكات الصحفيين لعام 2025

أعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بدء تجديد الاشتراكات السنوية واستخراج بطاقات العضوية لعام 2025، إلى جانب الاشتراك في مشروع العلاج للصحفيين وأسرهم.

وأوضح “عبدالرحيم” أن استقبال الطلبات سيبدأ الأربعاء 1 يناير 2025، ويستمر حتى الخميس 16 يناير 2025، يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء يوم الجمعة، مع توفير تسهيلات لتبسيط الإجراءات.



آليات التجديد

• الصحفيون العاملون في الصحف الحزبية والخاصة: يمكنهم التجديد عبر خصم مباشر من بدل التكنولوجيا والتدريب، من خلال إرسال استمارة الاشتراك عبر تطبيق “واتس آب” على الرقم المخصص. كما يمكن تعديل البيانات وفق مستندات رسمية.

• العاملون بالمؤسسات القومية: يتطلب التجديد خطابًا من المؤسسة المعنية لتحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية، مع وقف الخدمة حال تأخر السداد.

• المسجلون في جدول المعاشات: يتم الخصم على ثلاثة أشهر من قيمة المعاش، مع إرسال استمارات التجديد عبر “واتس آب”.

أما الصحفيون الراغبون في الدفع المباشر، فيمكنهم الحضور إلى مقر النقابة لتسديد الاشتراك نقدًا أو طلب تقسيط، فيما يُطلب من المشتركين الجدد تقديم المستندات اللازمة مباشرة إلى إدارة المشروع.

وشدد “عبدالرحيم” على ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لاستكمال الإجراءات.