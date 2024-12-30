نصائح بسيطة وفعالة لمواجهة نزلات البرد وكورونا وتجنب الأعراض

يشكّل فيروس كورونا المستجد (COVID-19) خطرًا عالميًا غير مسبوق منذ ظهوره في أواخر 2019، حيث تسبب في مئات الملايين من الإصابات والوفيات حول العالم، ولم تقتصر تداعياته على الصحة فقط، بل امتدت لتشمل الاقتصاد والتعليم وأنماط الحياة اليومية، ورغم التقدم في تطوير اللقاحات والعلاجات، لا يزال الفيروس يشكل تهديدًا مستمرًا مع ظهور متحورات جديدة تزيد من صعوبة السيطرة عليه، وفي ظل هذه التحديات، يبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعزيز جهود التعاون الدولي أمرًا حاسمًا للتخفيف من تأثير الجائحة، ومع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، بالإضافة إلى فيروس كورونا الذي ما زال يمثل تحديًا صحيًا عالميًا.

وفي هذا السياق تقدم لكم “البوابة نيوز” نصائح للتغلب على أعراض البرد وكورونا، وفقًا لما تم نشره بموقع “كليفيلاند كلينيك”:

1. تقوية جهاز المناعة

- تناول الغذاء الصحي: احرص على تناول وجبات متوازنة تحتوي على الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين C والزنك، لتعزيز مناعة الجسم.

- شرب السوائل الدافئة: يساعد تناول الشاي بالأعشاب والمشروبات الساخنة على تهدئة الحلق وترطيب الجسم.

- النوم الكافي: يحتاج الجسم إلى الراحة لتعزيز قدرته على مقاومة العدوى، لذا احرص على النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا.

2. الحفاظ على النظافة الشخصية

- غسل اليدين باستمرار: استخدم الماء والصابون لغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد العطس أو السعال.

- تجنب لمس الوجه: التقليل من لمس العينين والأنف والفم يقلل من فرص انتقال الفيروسات.

- استخدام المناديل الورقية: عند السعال أو العطس، استخدم منديلًا ورقيًا وتخلص منه فورًا بطريقة صحية.

3. التدفئة الجيدة وتجنب التقلبات الحرارية

احرص على ارتداء ملابس مناسبة للطقس وتجنب التعرض المباشر للرياح الباردة، كذلك حاول الحفاظ على درجة حرارة معتدلة في المنزل.

4. التعامل مع الأعراض سريعًا

- استخدام المسكنات بخفة: يمكن استخدام مسكنات الألم وخافضات الحرارة عند الحاجة، ولكن تحت إشراف طبي.

- الراحة: إذا كنت تعاني من أعراض مثل الحمى أو التعب، خذ قسطًا كافيًا من الراحة لتجنب تفاقم الحالة.

- استشارة الطبيب: في حال استمرار الأعراض أو تفاقمها، خاصة إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر، عليك استشارة طبيب مختص فورًا.

5. الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا

- ارتداء الكمامة: في الأماكن العامة والمغلقة.

- التباعد الاجتماعي: الحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين.

- تلقي اللقاح: الحرص على الحصول على الجرعات الموصى بها من لقاحات كورونا.