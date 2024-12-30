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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل بتروجت أمام زد في الدوري الممتاز

فريق بتروجيت
فريق بتروجيت
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كشف سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجت، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة زد، المقررة  على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجت الرسمي

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد قناوي، توفيق محمد، أحمد بحبح، حامد حمدان.

خط الوسط: هادي رياض، مصطفى الجمل، أحمد رضا.

خط الهجوم: رشاد المتولي، جابرييل تشوكودي، إسماعيل بامبا.

المباراة تشكل اختبارًا هامًا لبتروجت، الذي يسعى لمواصلة الزخم بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة، في مواجهة فريق زد الطامح لاستعادة توازنه وتحقيق الانتصار.

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