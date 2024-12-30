انتهاء مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية وبدء انعقاد الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية

اختُتمت فعاليات مؤتمر تدشين حزب "الجبهة الوطنية" اليوم الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية وأعضاء الهيئة التأسيسية للحزب.

وخلال المؤتمر، أكد القائمون على الحزب التزامهم بالعمل على تحقيق مبادئ الديمقراطية والتنمية المستدامة، وتعزيز المشاركة السياسية في المجتمع. كما تم الإعلان عن التوجهات الرئيسية للحزب، التي تشمل دعم حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساهمة في بناء الدولة الحديثة.

عقب انتهاء فعاليات المؤتمر، انطلقت الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة التأسيسية للحزب، حيث تم مناقشة اللوائح الداخلية وخطط العمل المستقبلية.

كما شهد الاجتماع انتخاب عدد من القيادات لتولي المهام الرئيسية في الحزب خلال المرحلة التأسيسية.

وأكدت الهيئة التأسيسية التزامها بالتواصل مع المواطنين من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل في مختلف المحافظات لتعزيز الوعي السياسي وتعريف الجمهور ببرامج الحزب وأهدافه.