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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل زد أمام بتروجت في الجولة السابعة من الدوري الممتاز

فريق زد
فريق زد
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أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق زد، عن تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل فريق زد

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: مصطفى العش، أحمد طارق، أحمد عبدالنبي، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، أحمد عادل ميسي.

خط الهجوم: ماتا ماجاسا، عبدالرحمن البانوبي، ديلسون كاموني.

يحتل فريق زد المركز السادس برصيد 9 نقاط، ويطمح الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام إنبي. من جانبه، يحتل فريق بتروجت المركز الثامن برصيد 8 نقاط، ويسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على طلائع الجيش والجونة.

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