تشكيل زد أمام بتروجت في الجولة السابعة من الدوري الممتاز

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق زد، عن تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل فريق زد

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: مصطفى العش، أحمد طارق، أحمد عبدالنبي، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، أحمد عادل ميسي.

خط الهجوم: ماتا ماجاسا، عبدالرحمن البانوبي، ديلسون كاموني.

يحتل فريق زد المركز السادس برصيد 9 نقاط، ويطمح الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام إنبي. من جانبه، يحتل فريق بتروجت المركز الثامن برصيد 8 نقاط، ويسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على طلائع الجيش والجونة.