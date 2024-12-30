مصدر يفجر مفاجأة بشأن رحيل ميكالي عن تدريب منتخب الشباب| خاص

في مفاجاة من العيار الثقيل؛ كشف مصدر خاص أن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لم يتخذ قرارًا رسميًا برحيل ميكالي حتى الآن من تدريب منتخب الشباب.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" منذ قليل، أن اتحاد الكرة لا يعرف أي شيء عن البيان المنتشر على مواقع السوشيال ميديا المنسوب للمدير الفني لمنتخب مصر للشباب البرازيلي ميكالي.

وكان انتشر منذ قليل، أن ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أعلن في بيان صحفي اليوم، أن اتحاد الكرة أبلغه رسميًا بإنهاء عقد عمله الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي، والممتد حتى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

وتابع ميكالي في بيانه: منذ بضعة أسابيع، تواصل معي اتحاد الكرة بطلب لتخفيض العقد بسبب الصعوبات المالية، وقد قبلت على الفور لمساعدتهم وقمت بتخفيض العقد بشكل كبير في عام 2025، لكن بعد ذلك طلب الاتحاد تخفيضًا أكبر بكثير.

وواصل: أود أن أعبر عن عميق امتناني لاتحاد الكرة، واللاعبين، والجهاز الفني الذين عملوا معي في العامين ونصف الماضيين.

وأكمل: كان شرفًا لي أن أكون على رأس المنتخب الأولمبي وأن أحقق الوصول إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024، كما بدأ مشروعنا للألعاب الأولمبية القادمة بشكل جيد، وأترك منتخب 2005 مؤهلًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا وعلى الطريق الصحيح للتأهل للألعاب الأولمبية القادمة.

واختتم: أترك أيضًا إرثًا من العديد من اللاعبين الشباب الذين باتوا يشاركون بانتظام مع المنتخب الأول، والعديد منهم في أنديتهم.



وأخيرًا، يجب أن أوجه شكرًا كبيرًا لشعب مصر. أنتم السبب الرئيسي في أنني لا أريد أن تكون هذه نهاية، بل إلى اللقاء قريبًا.

أتمنى لكم جميعًا سنة 2025 مباركة وناجحة.