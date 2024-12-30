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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أول تعليق من كولر بعد التعادل مع إنبي: لاعبو الأهلي لم ينفذوا التعليمات

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
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حمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعبو الفريق مسؤولية تعادل فريقه مع إنبي في الدوري الممتاز مؤكد أن لاعبي الأهلي لم ينفذوا التعليمات في المباراة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: لم نلعب بالشكل الذي اتفقنا عليه مع اللاعبين وكان يجب أن نقدمه. 

وأضاف كولر: عندما تلعب ضد فريق به 10 لاعبين يقفون أمام منطقة الجزاء يكون من الصعب جدا اختراق دفاعه ويجب أن نصنع نحن الفرص، ولم نفعل ذلك أو خلقنا عدة فرص ولكن بشكل غير كافي.

وشدد المدير الفني لفريق الأهلي، على أن فريقه لعب على الأطراف قليلا ولذلك ظهر أداء الفريق بهذا الشكل في المباراة واللاعبين لم ينفذوا ما طلبته منهم.

وتعادل الأهلي مع إنبي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري، والتي أقيمت في استاد المقاولون العرب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 12 في المركز الثالث بجدول الترتيب، ومتبقي له مباراة مؤجلة مع سموحة بينما ارتفع رصيد إنبي إلى النقطة 6 في المركز الـ14.

 

مارسيل كولر الأهلي يتعادل مع إنبي الأهلى أول تعليق من كولر