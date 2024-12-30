ثروت الخرباوي: جماعة الإخوان وراء إدارة المشهد الحالي في سوريا.. فيديو

كشف ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر السياسي، أن حركة الإخوان في سوريا هي التي تدير المشهد السياسي الآن.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن أبو محمد الجولاني كان أحد رجال تنظيم القاعدة، ومن بعدها بات رجلاً في جماعة "داعش" الإرهابية.

وأردف ثروت الخرباوي: تنظيم القاعدة نشأ على يد جماعة الإخوان، والذين يعملون حاليًا على إثارة الفتنة والبلبلة عن طريق بث رسائل مثيرة للجدل.

وأشار الخرباوي، إلى أن الخلايا النائمة لجماعة الإخوان في مصر؛ تحاول إثارة الفتن وتُهيج الرأي العام عن طريق نشر بعض الشائعات عبر مواقع السوشيال ميديا.

واختتم: مررنا بفترة صعبة في مواجهة التطرف الإرهابي، ونهضنا بمساعدة الجميعات الأهلية والأحزاب السياسية والقصور الثقافية؛ التي تمكنت من مخاطبة الشباب وتوعيتهم بشكل سليم.