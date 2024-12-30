عاصم الجزار: الحزب يسعى أن يكون منبرًا للمبادرات الوطنية

قال الدكتور عاصم الجزار، وكيل مؤسسين حزب الجبهة الوطنية، إن الحزب يسعى أن يكون منبرًا للمبادرات الوطنية، التي تساهم في بناء جمهورية الجديدة؛ يكون فيها المواطن هو الأولوية القصوى.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الادارية، أن ثورة ٣٠ يونيو نبراسا، وجيش مصر حارسًا للدولة، وضامن للوحدة الوطن واستقراره.

ووجه “الجزار” الدعوة لجموع المصريين للمشاركة حيث لا مكان للإقصاء أو التهميش، وأن مصلحة الوطن هي الأهم، ومن أحل العمل معا من أحل بناء وطن عظيم، تحت قيادة عظيمة لرئاسة الرئيس السيسي.

وكان أوضح الدكتور عاصم الجزار أن تدشين حزب الجبهة الوطنية، يأتي بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة، بهدف إثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر.

وأكد أن الحزب الجديد يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية من خلال رؤية وطنية تستند إلى تحقيق التوازن بين الموالاة والمعارضة لخدمة المصلحة الوطنية العليا.

وأشار الجزار، إلى أن الحزب يسعى لتوحيد كافة التوجهات الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن، كما يعمل على صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب القائمة، وتدشين تحالف سياسي قوي استعداداً للانتخابات المقبلة.

وأوضح أن اللقاءات التحضيرية شملت رموزاً سياسية ووطنية من مختلف الأطياف، بالإضافة إلى الشباب وكوادر الفن والثقافة والإعلام، بهدف بناء رؤية مشتركة تعبر عن تطلعات الشعب المصري.

يُذكر أن حزب الجبهة الوطنية يتبنى شعار “مصر للجميع”، مؤكداً التزامه بالعمل الجاد لإيجاد حلول عملية للتحديات الوطنية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية.