تدخل عاجل من البرلمان لحل أزمة انقطاع المياه في أسوان.. فيديو

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة البرلمان لأزمة انقطاع المياه في أسوان بعد استمرار انقطاعها لليوم الثامن على التوالي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الإسكان شكلت مجموعة أزمة في أسوان لحل المشكلة وإعادة المياه إلى طبيعتها.

وتابع: أسوان بها مشكلة عويصة؛ تتمثل في أن خط المياه الرئيسي لا يوجد على عمق واحد، الأمر الذي يتسبب في تجمع الغاز به، وهو غير مناسب لكمية المياه التي يتم ضخها بالمواسير.

وتابع: الناس قد تتحمل انقطاع الكهرباء، لكنها لن تتحمل انقطاع المياه عن المنازل، لأنها شريان الحياه للمواطنين، والشغل الشاغل للجنة الإسكان حاليًا هو مشروعات المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن تم المطالبة خلال جلسة البرلمان اليوم؛ بتشكيل لجنة تقصي حقائق من المجلس للتعرف على مشكلة المياه في أسوان، لاتخاذ حلول عاجلة لإنهاء الأزمة، وخصوصا بسبب تهالك البنية التحتية.