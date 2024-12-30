خبير عمرانى: نسب الإسكان العشوائى فى مصر كانت تتجاوز الـ84%

أكد أستاذ الاقتصاد العمراني، سيف الدين فرج، أن حجم الإسكان العشوائي في مصر كان ضخمًا للغاية، حيث كان يشكل تحديًا كبيرًا على مختلف الأصعدة.

وفي تصريحاته خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، أشار فرج إلى أن نسبة الإسكان العشوائي في مصر كانت تصل إلى نحو 84%، وهو ما اعتبره "كارثة حقيقية" تتطلب اهتمامًا عاجلاً.

وأوضح “فرج” أن هذه النسبة كانت تشكل أزمة غير مسبوقة على الدولة، مشيرًا إلى أن الوضع في مصر كان يتطلب معالجة شاملة، خاصة وأن هذه المناطق كانت تتسبب في العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن الدولة قد بدأت في إدراك حجم المشكلة بشكل جاد في السنوات الأخيرة، حيث بدأ التنبه لتلك الأزمة ومعالجتها على وجه السرعة.

وشدد، على أن القضاء على الإسكان العشوائي وتحسين الظروف المعيشية في هذه المناطق يتطلب استثمارات ضخمة وجهودًا حكومية مستمرة، وهو ما بدأت الدولة في العمل عليه بالفعل من خلال مشاريع الإسكان الاجتماعي وبرامج تطوير المناطق العشوائية.