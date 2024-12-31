البابا تواضروس الثاني يصلي صلوات رأس السنة بالإسكندرية.. اليوم

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات رأس السنة الميلادية 2025 في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

تبدأ الصلوات بصلاة نصف الليل، تلاها تسبحة كيهكية ومن المقرر مشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية الأنبا بافلي أسقف المنتزه، والأنبا إيلاريون اسقف غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا اسقف شرق الإسكندرية، إلى جانب مشاركة كهنة الكاتدرائية.



كما تنطلق الصلوات من أجل أن يعم السلام في أرجاء المسكونة، والتعزية لكل أهالي الشهداء، أو من فقدوا أحباء لهم، والصلاة أيضا من أجل الجرحى والمصابين.

ويشارك الحضور في ترديد الترانيم الروحية "الكورالات " التي تعكس الفرح والامتنان، مما يعزز من الروابط بين الأعضاء داخل الكنيسة.

بعد انتهاء صلوات التسبحة، يتولى البابا تواضروس الثاني، برفقة الأساقفة والشعب القبطي، قيادة صلوات القداس الإلهي لرأس السنة الميلادية. يستمر القداس حتى صباح يوم 1 يناير 2025، ليكون فرصة للمؤمنين للتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم للعام الجديد، مُعبرين عن رغبتهم في بداية جديدة مليئة بالبركات الروحية.