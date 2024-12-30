عاصم الجزار: الحزب لن يكون مجرد رقم يضاف للمعادلة السياسية

قال الدكتور عاصم الجزار، وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية، إن الحزب يسعى لإيجاد بديل من أجل الشعب المصري وسيكون شعاره مصر للجميع.



وأوضح خلال كلمته التي ألقاها خلال حفل تدشين الحزب بالعاصمة الإدارية، أن الحزب يضم نخبة وطنية، وسيسعى جاهدًا لتحقيق آمال وطموحات جميع المصريين، وتوفير حياة كريمة لكل أبناء الوطن.

وأكد “الجزار”، أن الحزب لن يكون مجرد رقما يضاف للمعادلة السياسية، بل سيعمل على تحمل المسؤولية والتضحية التي ينصرف عنها الكثيرو،ن والبحث عن حلول واقعية ولا مكان للفكر الجامد، مشيرًا إلى أن الحزب ينطلق من إعلاء مصلحة الوطن هي الغاية الأسمى، وأسس الحزب على أرضية تواصل مع كافة الأطراف.

وتابع: "نسعى للحصول على الأغلبية من خلال أكبر تحالف انتخابي ستشهده الانتخابات في تاريخها".