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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السوري: لن نكون مركز صراع بين القوى الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني
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أكد وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، في تصريحاته الأخيرة أن الشعب السوري بحاجة ماسة إلى ترميم علاقاته الاقتصادية والسياسية، بهدف تعزيز استقرار البلاد وتطوير واقعها المعيشي.

وأشار “الشيباني” إلى أن شعار سوريا اليوم هو سوريا السلام والاستقرار والأمان للجميع، مؤكداً أن الحكومة السورية لن تسمح بتحويل بلادها إلى مركز لاستقطاب، أو صراع بين القوى الإقليمية والدولية.

وفيما يخص العقوبات المفروضة على سوريا، شدد وزير الخارجية السوري على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن ذلك سيفتح المجال أمام الدول الشقيقة للمساهمة في إنعاش الاقتصاد السوري ودعمه في مرحلة إعادة البناء.

كما تحدث “الشيباني” عن الزيارة الأخيرة للوفد الخليجي، حيث تمت مناقشة جميع المراحل التي تنوي سوريا خوضها في المستقبل، في إطار تعزيز التعاون والتفاهم بين سوريا ودول الخليج.

وفي هذا السياق، أعرب “الشيباني” عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به الكويت في دعم استقرار سوريا، مؤكداً أهمية تمثيل كل أطياف الشعب السوري في المستقبل السياسي للبلاد.

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