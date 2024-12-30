وساطة إماراتية تقود إلى نجاح تبادل أسرى بين موسكو وكييف

أعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطتها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز تبادل أسرى حرب شمل 300 أسير، موزعين بالتساوي بين الجانبين الأوكراني، والروسي، ليصل عدد الأسرى الذين أمكن تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2484 أسيرًا.

وثمنت وزارة الخارجية، تعاون واستجابة البلدين لجهود الوساطة الإماراتية، واتمام تبادل الأسرى، والذي يدل على مكانة الدولة وسيطًا موثوقًا لدى روسيا وأوكرانيا، وتقديرهما للمساعي التي تبذلها الدولة في دعم المسار الدبلوماسي والحل السلمي لإنهاء الأزمة بين البلدين.

وأضافت الوزارة "بنجاح الوساطة الجديدة بلغ عدد الوساطات الإماراتية التي جرى إتمامها منذ بداية 2024 عشر وساطات، وهو ما يعكس الثقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين".

وأكدت وزارة الخارجية، أن "الامارات ملتزمة بمواصلة العمل على دعم الجهود كافة التي تعمل على الوصول إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، ودعم مختلف المبادرات لتخفيف التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى".

يذكر أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام الجاري في إتمام 10 عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر (كانون الأول) 2022، في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا.

