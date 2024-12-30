اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية تعقد أولى اجتماعاتها.. بعد قليل

تعقد الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية الجديد، أول اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب المؤتمر الرسمي لتدشين الحزب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وضمت الهيئة التأسيسية كلا من: رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار الأسبق، المستشار الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان الأسبق ، السيد القصير وزير الزراعة السابق، المستشار محمد فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق، المهندس داليا السعدني عضو مجلس النواب، محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، الدكتور إيمان كريم رئيس المجلس القومي للإعاقة، المهندس هاني محمود ، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق.

كما ضمت الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين، والدكتورة نهى طلعت عبد القوى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق السابق، رجل الاعمال عصام ابراهيم جمعة، واحمد سعيد شلبي، رئيس قسم الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة، يوستينا رامي من تنسيقية شباب الأحزاب ، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق ، والدكتور أسرف ءكي نقيب المهن التمثيلية ، المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية السابق، المهندس محمد غراب رئيس نادي الصيد، الدكتور ذوقي علام مفتي الجمهورية السابق، الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس جامعة الدتا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة جهاد جلال عامر عضو مجلس النواب السابق، النائب سليمان وهدان. عضو مجلس النواب، وأحمد رسلان عضو مجلس النواب السابق ، وياسر عبدالمقصود رجل الأعمال، ورجل الاعمال محمد الأمين الدخميسي، سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وفريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، أسامة العبد عضو مجلس النواب، اللواء أحمد ضيف محافظ الأقصر السابق، يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ، اللواء أحمد محمد سعد ، واللواء صلاح رئيس مجلس ادارة مصنع ١٨ الحربي، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، عبد الحميد كامل عضو مجلس النواب السابق، والفنان محمد السريطي والشيخ سيد الإدريسي شيخ الطرق الصوفية، وعايدة محي الدين أبو بكر الأمين العامة لنقابة العاملين بالبترول، وأحمد الحمماصي من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، والمهندس أحمد عبد القادر محافظ القليبوبية الأسبق، ودينا عبدالكريم عضو مجلس النواب، الشيخ فايز أبو حرب عضو مجلس النواب، ورجل الأعمال كامل أبو علي، ورجل ألأعمال أيمن الجميل ، ويوسف القعيد ، وأحمد رفعت عضو مجلس النواب السابق، والإعلامي محمد مصطفى شردي، الفريق محمد طارق نائب وزير معاش بمجلس الدفاع الوطني، والدكتور عمرو عبد الرحمن بصيلة .

