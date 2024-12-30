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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيل الرسمي لمباراة فاركو وسموحة في الدوري

فاركو
فاركو
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أعلن أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ويستضيف فاركو نظيره  سموحة، على ملعب استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.
وجاء تشكيل فاركو  كلتالي:

حارس المرمى: شيكا.

خد الدفاع: ياسين السيد، عزمي غوما، أحمد شريف، أحمد جمال .

خط الوسط: عمرو ناصر، أحمد محمد، محمود عماد، محمد عز.

خط الهجوم: وليد على، جيفرسون انكادا.

بينما أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، عن شكيل فريقه وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.
خط الدفاع: هشام حافظ، محمد جابر ميدو، محمد رجب الصافي، إسلام جابر.

خط الوسط: دوكو دودو، محمود صابر، كناريا.

خط الهجوم: مصطفي البدري، حسام حسن، عبدالكبير الوادي.

فاركو التشكيل الرسمي أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو احمد سامي المدير الفني لفريق سموحة منافسات الجولة السابعة من الدوري