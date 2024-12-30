التشكيل الرسمي لمباراة فاركو وسموحة في الدوري

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز .
ويستضيف فاركو نظيره سموحة، على ملعب استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.
وجاء تشكيل فاركو كلتالي:
حارس المرمى: شيكا.
خد الدفاع: ياسين السيد، عزمي غوما، أحمد شريف، أحمد جمال .
خط الوسط: عمرو ناصر، أحمد محمد، محمود عماد، محمد عز.
خط الهجوم: وليد على، جيفرسون انكادا.
بينما أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، عن شكيل فريقه وجاء كالتالي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان.
خط الدفاع: هشام حافظ، محمد جابر ميدو، محمد رجب الصافي، إسلام جابر.
خط الوسط: دوكو دودو، محمود صابر، كناريا.
خط الهجوم: مصطفي البدري، حسام حسن، عبدالكبير الوادي.