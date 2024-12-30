معاشات يناير 2025.. تعرف على مواعيد الصرف والفئات المستحقة للزيادة

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لصرف معاشات شهر يناير 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بدء تطبيق زيادات جديدة تشمل رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة لتعزيز الدعم المالي للمستفيدين وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، بما يتماشى مع أحكام القانون.

تفاصيل الزيادات الجديدة

- الحد الأدنى للمعاش: سيتم رفعه إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بزيادة قدرها 195 جنيهًا.

- الحد الأقصى للمعاش: سيرتفع إلى 11600 جنيه مقابل 10080 جنيه سابقًا، بزيادة قدرها 1520 جنيهًا.

- أجر الاشتراك التأميني: الحد الأدنى سيرتفع إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، والحد الأقصى سيصل إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

موعد تطبيق القرار وصرف المعاشات

أوضحت الهيئة أن هذه الزيادات ستُطبَّق بدءًا من 1 يناير 2025، وسيتم صرف المعاشات اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر نفسه، على أن تستمر عمليات الصرف حتى نهاية الشهر.

أماكن صرف المعاشات

تتوفر خيارات متعددة للمستفيدين لصرف المعاشات، منها:

- منافذ شركة فوري.

- المحافظ الإلكترونية.

- ماكينات الصراف الآلي (ATM).

- فروع البنوك المختلفة.

- مكاتب البريد المصري.

الفئات المستفيدة من الزيادة

تشمل الزيادات جميع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الذين تقل معاشاتهم أو اشتراكاتهم عن الحدود الجديدة، ومن أبرز الفئات:

1. أصحاب المعاشات الحالية التي تقل عن 1500 جنيه.

2. المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025 ويقل معاشهم عن الحدود الجديدة.

3. الموظفون المؤمن عليهم بأجر اشتراك تأميني أقل من 2300 جنيه.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية الجديد

تتوزع الشرائح الجديدة للمعاشات وفقًا لجدول محدَّث يبدأ من 1495 جنيهًا ويصل إلى 11592 جنيهًا للشريحة الأعلى.

كيفية الاستعلام عن المعاشات

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن تفاصيل الزيادات الجديدة باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتأتي هذه الزيادات في سياق التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة وضمان حقوق المتقاعدين والعاملين المؤمن عليهم، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.