"أديب الدراما العربية".. القيم والحياة في أعمال محمد جلال عبد القوي

الإثنين 30/ديسمبر/2024 - 07:40 م

بعد أن أصدرت كتابها "لبنى.. قصة امرأة حرة" والذي يتناول سيرة الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، تعود الكاتبة الصحفية هبة محمد علي في الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بكتاب جديد يتناول سيرة مبدع آخر، وهو كتاب “محمد جلال عبد القوي.. أديب الدراما العربية”، الصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع.

ويتناول الكتاب السيرة الدرامية للكاتب الكبير محمد جلال عبد القوي، والذي يعد واحدا من أبرز كتاب الدراما في عصرها الذهبي، حيث قدم خلال تاريخه الفني الممتد منذ الثمانينيات علامات درامية بارزة، تأبى أن تبرح ذاكرة المشاهد مهما طالت السنوات، منها (المال والبنون، والليل وآخره، وسوق العصر، وأديب، والرجل والحصان، ونصف ربيع الآخر، وحياة الجوهري) وغيرها من الأعمال.

ويستعرض الكتاب العوامل التي ساهمت في تكوين موهبة عبد القوي منذ الطفولة، والنشأة، وذكرياته مع كتابة هذه الأعمال التي يتناولها الكتاب أيضا بالبحث والتحليل.

وقالت الكاتبة الصحفية هبة محمد علي، إن الكاتب محمد جلال عبد القوي صاحب مشروع فني كبير يضعه نصب عينيه، ولا يحيد عنه أبدا، منذ أن قدم (الغربة) عام 1980 كأول مسلسل يحمل توقيعه مؤلفا وحتى يومنا هذا، وقوام هذا المشروع هو الانشغال بتأثير الاغراءات على الإنسان، وما يترتب على ذلك من صراع بين قيم الشرف والنبل والمثل العليا، مستندا في ذلك على لحظات تاريخية، يستدعيها بذكاء، ثم يعقد مقارنة بينها وبين واقعنا الذي نحياه بأزماته وانكساراته، ولعل ذلك هو ما ساهم في صمود هذه المسلسلات رغم مرور الزمن، وتهافت الجمهور على مشاهدتها مرات ومرات عند إعادة عرضها على الشاشة.

وعن الصعوبات التي واجهتها من أجل خروج الكتاب إلى النور تقول: الصعوبة الحقيقية التي واجهتني تكمن في قراره الذي اتخذه منذ بداياته بأن لا يراه الجمهور سوى من نافذه واحدة وهي كتاباته الدرامية، فهي في نظره خير من يجيب عن التعريف بالإنسان "محمد جلال عبد القوي" ومن خلالها يستطيع الجمهور قراءة تفكيره وفهم تكوينه.

ومن المؤكد أن تغيير هذه القناعة المستقرة في نفسه استغرق مني وقتا وجهدا، فالمتابع لمسيرته سيجد أن حواراته الصحفية قليلة للغاية بالمقارنة بإبداعه، ولقاءاته التليفزيونية يتجاوز عددها بالكاد أصابع اليد الواحدة، لكنها جميعا على ندرتها يجمها قاسم مشترك واحد وهو أنه لا يخشى في الحق لومة لائم، ولا يمسك العصا من منتصفها مهما كانت المغريات.