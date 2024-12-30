رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفالية الكنيسة بمصر الجديدة

تحتفل الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، غدا الثلاثا، برأس السنة الميلادية، حيث تبدأ الخدمة الاولي في تمام الساعة السابعة مساءاً ، ومن المقرر أن يشارك فيها رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي سيشارك في احتفال رأس السنة، وذلك بمقر الكنيسة الانجيلية بشارع كليوباترا مصر الجديدة.

أما الخدمة الثانية مقرر بدأها في تمام الساعة العاشرة مساءا، ويتخلل الخدمتين ساعة شركة .

كما سيشارك بالاحتفالية الدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة، وعدد من قساوسة وقيادة الكنيسة.

وسيتضمن البرنامج مجموعة من ترانيم الميلاد بصحبة فريق ترانيم الكنيسة ومشاركة عدد من المرنمين .