مصطفى شكشك أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإنبي

حصد مصطفى شكشك لاعب انبى، جائزة رجل مباراة إنبي والأهلى، والتى انتهت بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم مساء اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب بالجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز .

وضيع فريق إنبي فرصة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعدما أهدر اللاعب أحمد كالوشا ضربة جزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

الأهلي يكتفي بنقطة أمام إنبي

تعادل فريق الأهلي مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليفقد نقطتين فى صراع المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري المصري.