ads
الإثنين 30 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصليب الأحمر: انهيار النظام الصحي في شمال غزة يهدد حياة المدنيين

الدمار في غزة
الدمار في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الأوضاع الصحية في شمال غزة قد بلغت مرحلة حرجة للغاية نتيجة الدمار الذي أصاب النظام الصحي في المنطقة.

ووصفت اللجنة هذا الوضع بأنه ينطوي على مخاطر شديدة على حياة المدنيين.

وفي بيان صدر عنها اليوم الاثنين، دعت اللجنة إلى ضمان توفير الحماية الكاملة للمراكز الطبية والعاملين فيها، لضمان إمكانية تلقي المدنيين للخدمات الصحية الضرورية دون عوائق.

من جهتها، أعربت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اللجنة الدولية عن قلقها البالغ بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في شمال القطاع، حيث تحول استمرار العمليات العسكرية إلى عامل رئيسي في تعطيل تقديم خدمات الإغاثة والإسعاف، إلى جانب القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمياه والأدوية الأساسية.

يُشار إلى أن العمليات العسكرية المكثفة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 تسببت في مقتل عشرات الآلاف من السكان، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أعداد كبيرة بجروح خطيرة.

ومع استمرار القصف البري والبحري والجوي، لا تزال جهود الإغاثة تواجه صعوبات بالغة في الوصول إلى العديد من المواقع، حيث توجد أعداد كبيرة من الجثث والجرحى تحت الأنقاض أو في مناطق يتعذر الوصول إليها.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر غزة الإسعاف الاحتلال الإسرائيلي